В Дагестане с начала года возбудили 93 уголовных дела о коррупции

Дагестане за первые три месяца 2018 года возбудили 383 уголовных дела, 93 из них касаются преступлений коррупционной направленности.

следственное управление СК РФ по Дагестану в первом квартале 2018 года поступило порядка 1 800 сообщений о преступлениях. По результатам их рассмотрения было возбуждено 383 уголовных дела, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечают в управлении, на особом контроле находится работа по выявлению коррупционных преступлений. С января по март было возбуждено 93 уголовных дела данной категории, а всего в производстве следователей находилось 146 дел.

Всего в производстве следователей за этот период находилось более 800 уголовных дел, из них по 339 делам завершено расследование, материалы направлены в суд.