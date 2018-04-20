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В Дагестане с начала года возбудили 93 уголовных дела о коррупции
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В Дагестане с начала года возбудили 93 уголовных дела о коррупции 

«Это Кавказ» 40 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В Дагестане за первые три месяца 2018 года возбудили 383 уголовных дела, 93 из них касаются преступлений коррупционной направленности.
В следственное управление СК РФ по Дагестану в первом квартале 2018 года поступило порядка 1 800 сообщений о преступлениях. По результатам их рассмотрения было возбуждено 383 уголовных дела, сообщается на сайте ведомства.
Как отмечают в управлении, на особом контроле находится работа по выявлению коррупционных преступлений. С января по март было возбуждено 93 уголовных дела данной категории, а всего в производстве следователей находилось 146 дел.
Всего в производстве следователей за этот период находилось более 800 уголовных дел, из них по 339 делам завершено расследование, материалы направлены в суд.
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