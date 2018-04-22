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СК возбудил уголовные дела по факту покушения на полицейских в Дагестане
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СК возбудил уголовные дела по факту покушения на полицейских в Дагестане 

RT на русском 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Дагестане возбуждены уголовные дела в связи с покушением на жизнь полицейских со стороны боевиков. Об этом информирует СК России в своём «ТамТам-канале».
«В Дагестане возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ», — заявили в Следственном комитете.
В ведомстве сообщили, что 21 апреля в Дербенте неизвестные открыли огонь из автоматического огнестрельного оружия при проверке документов. Ответным огнём они были ликвидированы на месте.
В тот же день в Дербенте правоохранители заблокировали шестерых вооружённых людей. Они отказались сдаться и были нейтрализованы во время боестолкновения. Один из сотрудников получил касательное ранение плеча.
«На местах происшествий обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и гранаты. Проверяется причастность нейтрализованных лиц к совершению тяжких преступлений», — отметили в СК.
Ранее НАК сообщил о ликвидации девяти боевиков в Дагестане.
В марте издание «Реальное время» писало, что полицейские задержали подозреваемых в разбойных нападениях на АЗС в Казани.
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