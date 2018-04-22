СК возбудил уголовные дела по факту покушения на полицейских в Дагестане

Дагестане возбуждены уголовные дела в связи с покушением на жизнь полицейских со стороны боевиков. Об этом информирует СК России в своём «ТамТам-канале».

«В Дагестане возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов , незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ», — заявили в Следственном комитете.

В ведомстве сообщили, что 21 апреля в Дербенте неизвестные открыли огонь из автоматического огнестрельного оружия при проверке документов. Ответным огнём они были ликвидированы на месте.

В тот же день в Дербенте правоохранители заблокировали шестерых вооружённых людей. Они отказались сдаться и были нейтрализованы во время боестолкновения. Один из сотрудников получил касательное ранение плеча.

«На местах происшествий обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и гранаты. Проверяется причастность нейтрализованных лиц к совершению тяжких преступлений», — отметили в СК.

Ранее НАК сообщил о ликвидации девяти боевиков в Дагестане.