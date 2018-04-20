В Кемеровской области будут судить мошенника из Санкт-Петербурга, который похитил у пенсионерки 1 370 000 рублей

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего жителя Санкт-Петербурга . Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следствием установлено, что в 2014 году обвиняемый обманным путем похитил у 65-летней жительницы Белова 1 370 000 рублей. Он узнал от пенсионерки, которую встретил в гостях у общих знакомых, что та продала свой дом и планировала приобрести квартиру. Злоумышленник убедил свою жертву в том, что подберет для нее жилище по цене ниже рыночной, а также поможет оформить сделку купли-продажи. Не подозревая о том, что он не являлся риэлтором, не имел опыта работы в данной сфере деятельности и не планировал выполнять взятые на себя обязательства, горожанка согласилась воспользоваться его предложением. В результате аферист на протяжении нескольких месяцев под различными предлогами выманивал у женщины различные суммы денег — на оформление документов, оплату его услуг, покупку недвижимости. При этом часть денежных средств горожанка взяла в кредит. После получения денег злоумышленник показал потерпевшей квартиру, которую на самом деле он арендовал, передал ключи и убедил, будто женщина теперь является ее владелицей. Затем лжериэлтор уехал в Санкт-Петербург, где несколько лет скрывался от правоохранительных органов.

Обманутая пенсионерка перевезла в чужую квартиру свои вещи, но вскоре встретилась с законным владельцем жилища и поняла, что стала жертвой мошенничества. О произошедшем она сообщила в полицию. В ходе комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Свою вину тот не признал, пояснив, будто деньги брал у беловчанки в долг на развитие собственного бизнеса и когда-нибудь он якобы планировал вернуть ей всю сумму. Задержанный был этапирован в Кемеровскую область , где по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база противоправной деятельности обвиняемого. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы.