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Петербуржец подарил жене украденные часы за 900 тысяч рублей
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Петербуржец подарил жене украденные часы за 900 тысяч рублей 

АиФ Санкт-Петербург 27 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербург пассажир аэропорта украл брендовые часы стоимостью 900 тысяч рублей, чтобы подарить их своей супруге, сообщают «Невские новости». Инцидент произошел несколько дней назад в Пулково.
По данным правоохранительных органов, 42-летний мужчина собирался улетать из Северной столицы в командировку в Ставрополь, но в аэропорту присмотрел часы у одной из пассажирок. Он дождался, когда женщина положит аксессуар в корзину для досмотра вещей и незаметно забрал их оттуда. Украденные часы он преподнес в подарок своей жене.
Когда через 10 дней недобросовестный пассажир вернулся в Петербург из командировки, у трапа его уже поджидали полицейские. Часы изъяли и вернули владелице.
В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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