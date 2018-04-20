Петербуржец подарил жене украденные часы за 900 тысяч рублей

Петербург пассажир аэропорта украл брендовые часы стоимостью 900 тысяч рублей, чтобы подарить их своей супруге, сообщают «Невские новости». Инцидент произошел несколько дней назад в Пулково.

По данным правоохранительных органов, 42-летний мужчина собирался улетать из Северной столицы в командировку в Ставрополь , но в аэропорту присмотрел часы у одной из пассажирок. Он дождался, когда женщина положит аксессуар в корзину для досмотра вещей и незаметно забрал их оттуда. Украденные часы он преподнес в подарок своей жене.

Когда через 10 дней недобросовестный пассажир вернулся в Петербург из командировки, у трапа его уже поджидали полицейские. Часы изъяли и вернули владелице.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы.