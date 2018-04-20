Кастрировавшую бывшего мужа жительницу Татарстана осудили на четыре года

По версии следствия, осенью 2017 года 47-летняя женщина, устав от домогательств бывшего мужа, отрезала мужчине половой орган. Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

"Дело рассматривалось в особом порядке. Женщина признала свою вину. Она приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима", — рассказали в пресс-службе.