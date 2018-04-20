Ещё
Кастрировавшую бывшего мужа жительницу Татарстана осудили на четыре года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кастрировавшую бывшего мужа жительницу Татарстана осудили на четыре года 

РИА Новости 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. Зеленодольский городской суд приговорил жительницу поселка Васильево (Республика Татарстан) к четырем годам колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью бывшему мужу, сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, осенью 2017 года 47-летняя женщина, устав от домогательств бывшего мужа, отрезала мужчине половой орган. Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
"Дело рассматривалось в особом порядке. Женщина признала свою вину. Она приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима", — рассказали в пресс-службе.
РИА Новости: последние новости
Дело полковника СКР Михаила Максименко Прокурор назвал справедливым приговор экс-полковнику СКР Максименко Петербуржец украл часы за 900 тысяч рублей и подарил супруге
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора71
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей426
«Весь салон залит кровью»144
Путин инициировал важное совещание340
«Нефтяной Чернобыль»7
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение