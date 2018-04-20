В Щукине задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по СЗАО на улице Маршала Рыбалко задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

— При личном досмотре у ранее не судимого 50-летнего приезжего был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета, которое, согласно экспертизе, оказалось наркотической смесью на основе героина массой 2,50 грамма, — сообщил источник в УВД по СЗАО.

По данному факту дознанием возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. (ео)