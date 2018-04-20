Судебного пристава осудили за превышение полномочий в Нижнем Новгороде

Московский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор 24-летней сотруднице службы судебных приставов, которая обвинялась по ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

По данным следствия и суда, работая судебным приставом — исполнителем Московского районного отдела судебных приставов Нижнего Новгорода УФССП по Нижегородской области , в ноябре 2016 незаконно вынесла постановление о снятии запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля должника марки Toyota Rav 4. В декабре 2016 указанный автомобиль был продан иному лицу.

В феврале 2017 года сотрудница аналогичным образом сняла запрет на регистрационные действия в отношении доли квартиры этого же должника, которую он так же быстро продал. В результате действий пристава, взыскатель лишился возможности вернуть свои денежные средства в сумме более 700 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимую к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд лишил ее права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях сроком на 2 года 6 месяцев.