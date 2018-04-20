Узбекистанец убил и сжег сестру и мать

40-летнего узбекистанца задержали по подозрению в убийстве матери и сестры. Следователи считают, что мужчина ударил родственниц по головам, а затем поджег баню, чтобы скрыть следы преступления.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МВД Узбекистана, 14 апреля в Гузарском районе Кашкадарьинской области вспыхнула баня в одном из дворов. Спасатели решили, что в постройке взорвался газ из печи. Однако в процессе тушения они нашли обгоревшие тела двух женщин.

Позднее правоохранители выяснили, что 12 апреля злоумышленник пришел в дом матери. Там он расправился с ней и своей сестрой, поджег хозяйственную постройку и сбежал. Сейчас мужчина задержан.