Ещё
Узбекистанец убил и сжег сестру и мать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Узбекистанец убил и сжег сестру и мать 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
40-летнего узбекистанца задержали по подозрению в убийстве матери и сестры. Следователи считают, что мужчина ударил родственниц по головам, а затем поджег баню, чтобы скрыть следы преступления.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МВД Узбекистана, 14 апреля в Гузарском районе Кашкадарьинской области вспыхнула баня в одном из дворов. Спасатели решили, что в постройке взорвался газ из печи. Однако в процессе тушения они нашли обгоревшие тела двух женщин.
Позднее правоохранители выяснили, что 12 апреля злоумышленник пришел в дом матери. Там он расправился с ней и своей сестрой, поджег хозяйственную постройку и сбежал. Сейчас мужчина задержан.
Уралинформбюро: последние новости
После резни в башкирской школе возбудили 2 уголовных дела Молодой южноуралец порезал двух противников и охранника Екатеринбургский насильник сел на 6 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора71
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей426
«Весь салон залит кровью»144
Путин инициировал важное совещание340
«Нефтяной Чернобыль»7
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение