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Екатеринбуржец в пьяной ссоре зарезал вахтовика
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Екатеринбуржец в пьяной ссоре зарезал вахтовика 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
В Екатеринбурге осудили мужчину, который признан виновным в убийстве знакомого. По данным следователей, в октябре 2017 года мужчина приехал в гости с другу и его двоюродному брату, и они вместе собирались в Ханты-Мансийский автономный округ на работу вахтовым методом.
Свой отъезд мужчины решили отметить и выпили много спиртного. Праздник обернулся конфликтом, и двоюродный брат хозяина квартиры повздорил с гостем. Ссора быстро переросла в поножовщину, мужчина схватил кухонный нож и ударил гостя ножом в шею. От полученных травм пострадавший скончался.
Подсудимый был признан виновным и был осужден на 9 лет лишения свободы в колонии особого режима.
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