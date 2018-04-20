Екатеринбуржец в пьяной ссоре зарезал вахтовика

Екатеринбурге осудили мужчину, который признан виновным в убийстве знакомого. По данным следователей, в октябре 2017 года мужчина приехал в гости с другу и его двоюродному брату, и они вместе собирались в Ханты-Мансийский автономный округ на работу вахтовым методом.

Свой отъезд мужчины решили отметить и выпили много спиртного. Праздник обернулся конфликтом, и двоюродный брат хозяина квартиры повздорил с гостем. Ссора быстро переросла в поножовщину, мужчина схватил кухонный нож и ударил гостя ножом в шею. От полученных травм пострадавший скончался.