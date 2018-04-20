В Магнитогорске троих школьников заподозрили в сбыте психотропных веществ

Уголовные дела возбуждены в отношении детей в возрасте 16-17 лет. Один из подростков был задержан в апреле в учебном заведении. Стражи правопорядка обнаружили у него наркотические средства. Позже сотрудники Росгвардии задержали двух его знакомых.

«Подозреваемые, по версии следствия, размещали расфасованные наркотические средства на территории Ленинского и Правобережного районов города для последующего сбыта, — уточнили в следственном комитете. — Всего у них было изъято более 9 грамм синтетического наркотического средства».

В настоящее время следователи закрепляют доказательственную базу. Решается вопрос о предъявлении подросткам обвинения и избрании меры пресечения.