В Западном Дегунине задержали мужчину за нарушение миграционного законодательства

Сотрудники ОМВД России по району Западное Дегунино задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщил источник в УВД по САО. В обмен на денежное вознаграждение мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире на Весенней улице восьмерых граждан, заведомо зная, что проживать там они не будут.

— По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», — сообщил источник в УВД по САО.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. (то)