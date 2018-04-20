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В Западном Дегунине задержали мужчину за нарушение миграционного законодательства
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В Западном Дегунине задержали мужчину за нарушение миграционного законодательства 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 30 минут назад
Сотрудники ОМВД России по району Западное Дегунино задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщил источник в УВД по САО. В обмен на денежное вознаграждение мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире на Весенней улице восьмерых граждан, заведомо зная, что проживать там они не будут.
— По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», — сообщил источник в УВД по САО.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. (то)
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