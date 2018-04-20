В Надыме вынесли приговор наркозависимому торговцу смертью

По версии следствия, обвиняемый сам, будучи наркоманом, продавал наркотики другим наркозависимым гражданам через тайники. Но был схвачен сотрудниками отдела наркоконтроля во время оперативной операции по выявлению наркодельцов.

При задержании наркодилера правоохранителям удалось изъять из тайников почти 150 граммов синтетического вещества. Во время обыска в квартире преступника так же обнаружилась доза «синтетики» припрятанная подсудимым для себя. Известно, что подсудимый ранее был судим, и на момент ареста нигде не работал. Теперь ближайшие время, ему предстоит поработать на благо государства.