В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга раскрыта кража люксовых часов стоимостью около девятисот тысяч рублей

К сотрудникам транспортной полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасность граждан в аэропорту Пулково, обратилась 53-летняя жительница Салехарда с сообщением о том, что у нее похищены брендовые швейцарские часы стоимостью около 900 тыс. рублей.

Ставрополь. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражами правопорядка выявлен подозреваемый в совершении тайного хищения чужого имущества. Им оказался пассажир, вылетавший вместе с супругой сообщением Санкт-Петербург

Установлено, что работник автомобильной компании во время прохождения предполетного досмотра обратил внимание на аксессуар, оставленный в ящике для вещей. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, 42-летний петербуржец присвоил женские наручные часы себе и проследовал на посадку. Спустя 10 дней, после возвращения правонарушителя из кратковременной поездки, его уже ожидали сотрудники транспортной полиции возле трапа самолета. Выяснено, что похищенные часы мужчина преподнес в подарок своей супруге.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с российским законодательством санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.