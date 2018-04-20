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Самарец ударил ножом гостя, настойчиво оказывавшего знаки внимания его жене
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Самарец ударил ножом гостя, настойчиво оказывавшего знаки внимания его жене 

АиФ-Самара 27 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Самары поступила информация о том, что в медицинское учреждение Кировского района каретой «скорой помощи» от дома, расположенного на улице Ташкентской, доставлен 28-летний мужчина с ножевым ранением, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что пострадавшего накануне видели в увеселительном заведении, где он якобы познакомился с группой посетителей и впоследствии вместе с ними ушел из бара.
Как установили полицейские, потерпевший отправился с новоиспеченными приятелями в квартиру доме на улице Ташкентской, где он стал настойчиво оказывать супруге хозяина дома знаки внимания. Между разогретыми спиртными напитками мужчинами произошел конфликт, в ходе которого назойливый гость получил от ревнивого мужа удар ножом. Посчитав ранение несерьезным оппоненты разошлись. Но оказавшись на улице пострадавший почувствовав себя плохо и обратился за помощью к одному из прохожих. Тот позвонил в службу «скорой помощи». Ранение оказалось серьезным, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.
После выяснения всех обстоятельств полицейские задержали хозяина квартиры, где произошёл инцидент. Он не стал отрицать своей вины. Кухонный нож, которым, был нанесен удар, изъяли в ходе осмотра места происшествия. По данным полиции, задержанный — 46-летний мужчина, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации.
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