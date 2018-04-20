В районе Замоскворечье задержан подозреваемый в краже

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали подростка, подозреваемого в краже парфюмерной продукции из магазина.

В отдел полиции от директора одного из магазинов поступило сообщение о том, что из павильона в торговом центре, расположенного в Большом Овчинниковском переулке, похищены три флакона туалетной воды. Материальный ущерб составил около 17 тысяч рублей.

По подозрению в совершении данного противоправного деяния сотрудниками полиции задержан 16-летний приезжий подросток. Установлено, что в торговом зале со стеллажа он совершил хищение трёх флаконов туалетной воды, однако при выходе из магазина был задержан.

Отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.