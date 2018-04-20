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На улице Комбайновой пьяный рязанец угрожал убить соседа из пневматики
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На улице Комбайновой пьяный рязанец угрожал убить соседа из пневматики 

АиФ Рязань 34 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
В дежурную часть полиции за помощью обратился 30-летний мужчина, проживающий на улице Комбайновой. По словам заявителя, сосед по подъезду угрожает ему убийством из предмета, похожего на пистолет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские выехали на место происшествия, обезоружили и задержали злоумышленника.
Вскоре выяснилось, что во время конфликта, возникшего на бытовой почве, 39-летний пьяный мужчина использовал пневматический пистолет калибра 4,5 мм, внешне напоминающий ТТ. Сначала вечером он явился с претензиями к заявителю в квартиру, затем оба мужчины продолжили конфликт на площадке у подъезда. Приезд полицейских утихомирил буяна.
Возбуждено уголовное дело.
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