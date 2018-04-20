На улице Комбайновой пьяный рязанец угрожал убить соседа из пневматики

В дежурную часть полиции за помощью обратился 30-летний мужчина, проживающий на улице Комбайновой. По словам заявителя, сосед по подъезду угрожает ему убийством из предмета, похожего на пистолет, сообщает пресс-служба регионального УМВД

Полицейские выехали на место происшествия, обезоружили и задержали злоумышленника.

Вскоре выяснилось, что во время конфликта, возникшего на бытовой почве, 39-летний пьяный мужчина использовал пневматический пистолет калибра 4,5 мм, внешне напоминающий ТТ. Сначала вечером он явился с претензиями к заявителю в квартиру, затем оба мужчины продолжили конфликт на площадке у подъезда. Приезд полицейских утихомирил буяна.

Возбуждено уголовное дело.