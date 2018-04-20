На Кубани мужчина продал чужой «Мерседес» и пропал

Полиция Горячего Ключа задержала 40-летнего мужчину, который находится в федеральном розыске по подозрению в совершении мошенничества.

По версии следствия, мужчина продал автомобиль «Мерседес-Бенц S500», которым он пользовался на основании договора аренды. По его условиям, он не имел права распоряжаться транспортным средством до полной оплаты стоимости. Обманным путем обвиняемый получил у собственника документы на автомобиль, после чего его продал. Общая сумма материального ущерба, причиненная потерпевшему в результате мошеннических действий, составила 500 тысяч рублей. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.