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На Кубани мужчина продал чужой «Мерседес» и пропал
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На Кубани мужчина продал чужой «Мерседес» и пропал 

АиФ — Юг 41 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
Полиция Горячего Ключа задержала 40-летнего мужчину, который находится в федеральном розыске по подозрению в совершении мошенничества.
По версии следствия, мужчина продал автомобиль «Мерседес-Бенц S500», которым он пользовался на основании договора аренды. По его условиям, он не имел права распоряжаться транспортным средством до полной оплаты стоимости. Обманным путем обвиняемый получил у собственника документы на автомобиль, после чего его продал. Общая сумма материального ущерба, причиненная потерпевшему в результате мошеннических действий, составила 500 тысяч рублей. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.
С задержанного взята подписка о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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