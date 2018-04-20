В пензенском селе у 84-летней пенсионерки украли новенький мопед

Пензенской области полицейские подозревают жительницу Неверкинского района в краже мопеда.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в районное отделение полиции с заявлением пришла 84-летняя пенсионерка, рассказавшая, что в селе Демино из сарая возле дома неизвестные украли новенький мопед.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже 35-летнейжительницы этого же села. Она призналась в преступлении и вернула мопед. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.