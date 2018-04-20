Ещё
В пензенском селе у 84-летней пенсионерки украли новенький мопед
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В пензенском селе у 84-летней пенсионерки украли новенький мопед 

PNZdrive 44 минуты назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской области полицейские подозревают жительницу Неверкинского района в краже мопеда.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в районное отделение полиции с заявлением пришла 84-летняя пенсионерка, рассказавшая, что в селе Демино из сарая возле дома неизвестные украли новенький мопед.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже 35-летнейжительницы этого же села. Она призналась в преступлении и вернула мопед. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.
PNZdrive: последние новости
В Пензе 27-летний автолюбитель оказался обманут при покупке колес В Пензе автомобилист припарковал машину на улице Кулибина и лишился аккумулятора В Пензенской области «УАЗ» без водителя насмерть задавил мужчину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание240
«Весь салон залит кровью»76
Турция вывела золотой запас из США220
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть41
Первый легальный бордель открывается в России356
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
00:38
Правило проката велосипеда изменится
Новости Москвы
01:20
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение