В пензенском селе у 84-летней пенсионерки украли новенький мопед 

В Пензенской области полицейские подозревают жительницу Неверкинского района в краже мопеда.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в районное отделение полиции с заявлением пришла 84-летняя пенсионерка, рассказавшая, что в селе Демино из сарая возле дома неизвестные украли новенький мопед.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже 35-летнейжительницы этого же села. Она призналась в преступлении и вернула мопед. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.