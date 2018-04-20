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Жителя Башкирии осудят за заказное убийство богатой матери
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Жителя Башкирии осудят за заказное убийство богатой матери 

АиФ-Уфа 45 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
34-летнего жителя Сибая осудят по обвинению в заказном убийстве собственной матери, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, в прошлом году мужчина заказал знакомому — бывшему сокамернику — убийство собственной матери, чтобы завладеть её рестораном стоимостью более 14 млн рублей. Заказчик передал ему фотографию родственницы и ключи от квартиры.
Подготовившись, исполнитель влез в квартиру жертвы и инсценировал ограбление. В это время с работы вернулась 29-летняя дочь женщины — злоумышленник задушил девушку. Затем он дождался прихода 54-летней матери обвиняемого и убил её.
Мужчина — заказчик, сын убитой — не признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Башкирии.
Отмечено, что ранее обвиняемого судили за пособничество в убийстве прокурора города Сибай Ханифа Карачурина.
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