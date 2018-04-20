Житель Башкирии забил пожилую женщину до смерти

В июле 2017 года в Аургазинском районе Башкирии была жестоко убита пожилая женщина.

Как выяснили следователи, 29-летний житель села Толбазы выпил и отправился гулять. По пути решил зайти к знакомой и попросить денег. Но хозяйка не дала в долг. Тогда житель Башкирии решил ее изнасиловать, но получил неожиданно серьезное сопротивление.

— Разозлившись и испугавшись ответственности за нападение, он начал избивать даму подручными предметами, задушил женщину. Вспомнив, зачем пришел в ее дом, обыскал жилище и нашел 16 тысяч рублей, с которыми и скрылся с места преступления, — рассказали в Следственном комитете Башкирии.

На вырученные деньги мужчина купил одежду и отправился жить в лес. Его поймали спустя две недели, когда он вышел пополнить запасы еды. Все это время мужчину держали под стражей. Недавно ему предъявили обвинение, дело направили в Верховный суд Башкирии.