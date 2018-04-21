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В Башкирии на железнодорожных путях погибла женщина, спасавшая мужчину
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В Башкирии на железнодорожных путях погибла женщина, спасавшая мужчину 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Пожилая жительница Стерлитамака через суд добилась компенсации за смерть дочери. Дело в том, что в конце октября прошлого года на пешеходном переходе, расположенном на 148 км пикет № 3 перегона Стерлитамак — Аллагуват, девушка попыталась помочь мужчине, который потерял сознание. Пока женщина приводила в чувства мужчину, их сбил грузовой поезд. От полученных травм оба скончались на месте.
— Погибшая девушка жила со своей матерью преклонного возраста, которая в связи со смертью дочери понесла невосполнимую утрату. Согласно Гражданскому кодексу России компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случае, когда вред жизни или здоровью гражданина причинен источником повышенной опасности, — пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.
В связи с этим Стерлитамакский транспортный прокурор обратился в суд в интересах пожилой заявительницы с иском к РЖД. Городской суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с компании в пользу матери погибшей женщины 200 тысяч рублей.
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