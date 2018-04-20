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Московские полицейские предотвратили аферу с переоформлением прав на квартиру
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Московские полицейские предотвратили аферу с переоформлением прав на квартиру 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 49 минут назад
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемого в попытке хищения квартиры мошенническим путем.
"В отдел полиции позвонил гражданин, сообщивший о пропаже 90-летней пенсионерки и ее 49-летнего сына-инвалида, за которыми он осуществляет уход. С его слов, они ушли в неизвестном направлении из квартиры, расположенной на Новокузнецкой улице, и перестали выходить на связь", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение пропавших людей. Выяснилось, что ранее с ними познакомился неизвестный человек и предложил сделать им ремонт квартиры, для чего перевез их для временного проживания в Московскую область. Между тем злоумышленник намеревался переоформить права собственности на их квартиру на себя.
Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Подмосковья.
Следственным отделом ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ, 159 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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