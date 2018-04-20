Силовики ликвидировали в Мурманской области ячейку «Свидетелей Иеговы»

"Полярная" ячейка «Свидетелей Иеговы» ликвидирована в Мурманской области. По делу об организации запрещённого религиозного объединения задержаны двое жителей города Полярный, изъяты документы и литература", — говорится в сообщении.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля деятельность организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. В своем решении Верховный суд отразил, что имущество организации подлежит обращению в собственность Российской Федерации.