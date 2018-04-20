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Силовики ликвидировали в Мурманской области ячейку «Свидетелей Иеговы»
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Силовики ликвидировали в Мурманской области ячейку «Свидетелей Иеговы» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Правоохранители ликвидировали в Мурманской области ячейку организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ за экстремизм), задержаны двое жителей города Полярный, сообщает Следственный комитет России в мессенджере «ТамТам».
"Полярная" ячейка «Свидетелей Иеговы» ликвидирована в Мурманской области. По делу об организации запрещённого религиозного объединения задержаны двое жителей города Полярный, изъяты документы и литература", — говорится в сообщении.
Решением Верховного суда РФ от 20 апреля деятельность организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. В своем решении Верховный суд отразил, что имущество организации подлежит обращению в собственность Российской Федерации.
Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», признав ее деятельность экстремистской. Минюст России включил «Свидетелей Иеговы» в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.
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