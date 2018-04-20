Экс-сотрудника ФСКН признали виновным в контрабанде наркотиков из Уругвая в Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 20 апреля. / ТАСС /. Присяжные в суде Санкт-Петербурга признали виновными в контрабанде наркотиков из Уругвая и незаконном хранении оружия членов организованной преступной группы (ОПГ), которую возглавлял бывший сотрудник упраздненной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков ( ФСКН ). Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Петербургу.

Дело о контрабанде наркотиков расследуется с 2014 года. По версии следствия, Большаков создал организованную преступную группу для организации контрабанды наркотиков в Россию . «В мае-июне 2014 года Брехов, по поручению Большакова, приобрел в Республике Уругвай более 11 килограмм кокаина. 8 июня 2014 года указанные наркотики были обнаружены сотрудниками Пулковской таможни (аэропорт Пулково Санкт-Петербурга — прим. ТАСС), а перевозивший их Брехов задержан», — отметили в управлении СК по городу.

В конце июня того же года оперативники задержали остальных участников ОПГ, у которых при обыске обнаружили более 60 кг гашиша, 200 литров психотропного вещества, 4 кг вещества, содержащего наркотическое вещество амфетамин, а также небольшие дозы других наркотиков и реактивов для их изготовления. У главаря ОПГ во время обыска также нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, отметили в ведомстве.

Уголовные дела расследовались по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а также «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»

"В ближайшее время в отношении подсудимых будет вынесен приговор [судьи]", — заключили в ведомстве.