Ещё
Директор предприятия в Вельском районе через суд получил миллион рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор предприятия в Вельском районе через суд получил миллион рублей 

АиФ Архангельск 55 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В Вельском районе бывший руководитель предприятия через суд добился выплаты миллиона рублей. Об этом сообщает Пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.
Мужчина какое-то время возглавлял одно из обособленных подразделений организации-должника, позднее ликвидированное. Бывший директор посчитал, что при ликвидации подразделения были нарушены его имущественные права, и обратился в суд.
Рассмотрев доводы истца, суд принял решение о взыскании с работодателя более одного миллиона рублей. Это: недополученный заработок в размере почти 395 тысяч рублей, задолженность по заработной плате — более 39 тысяч рублей, выходное пособие в связи с ликвидацией предприятия в размере порядка 590 тысяч рублей, расходы на служебные поездки — более 26 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в сумме одна тысяча рублей.
АиФ Архангельск: последние новости
Пьяный житель Северодвинска ворвался в квартиру соседки без спроса Житель Архангельска разводил костры на чердаках, чтобы поджечь дома Шестерых жителей Архангельска будут судить за наркоторговлю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание247
«Весь салон залит кровью»60
Турция вывела золотой запас из США223
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть42
Кремль отреагировал на визовую блокаду США34
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
00:38
Правило проката велосипеда изменится
Новости Москвы
01:20
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Общество Новости Москвы
00:24
Собянин провел прием пяти граждан
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение