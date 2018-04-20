Директор предприятия в Вельском районе через суд получил миллион рублей

Вельском районе бывший руководитель предприятия через суд добился выплаты миллиона рублей. Об этом сообщает Пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.

Мужчина какое-то время возглавлял одно из обособленных подразделений организации-должника, позднее ликвидированное. Бывший директор посчитал, что при ликвидации подразделения были нарушены его имущественные права, и обратился в суд.

Рассмотрев доводы истца, суд принял решение о взыскании с работодателя более одного миллиона рублей. Это: недополученный заработок в размере почти 395 тысяч рублей, задолженность по заработной плате — более 39 тысяч рублей, выходное пособие в связи с ликвидацией предприятия в размере порядка 590 тысяч рублей, расходы на служебные поездки — более 26 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в сумме одна тысяча рублей.