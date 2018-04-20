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Жительницу Белгородской области осудили за случайное убийство матери
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Жительницу Белгородской области осудили за случайное убийство матери 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жительницу Губкинского района признали виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба регионального СК.
Инцидент случился 19 октября 2017 года. 38-летняя женщина выпивала со своей матерью. Пожилая женщина стала упрекать дочь в том, что та нигде не работает. Разозлившись, женщина ударила мать по голове стеклянной бутылкой. Потеряв равновесие, пенсионерка упала и ударилась виском о стену и пол.
Через несколько дней 57-летнюю женщину госпитализировали в больницу, где она умерла. Суд приговорил 38-летнюю женщину к одному году ограничения свободы.
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