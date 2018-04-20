Две «иномарки» и 500 тыс. рублей небольшая цена за свободу 

Сургутские росгвардейцы задержали подозрительного пешехода. Мужчина постоянно оглядывался, а при приближении правоохранителей сразу начал торговаться. Оказалось, не зря. При себе у 32-летнего сургутянина было 5 свёртков с наркотическим веществом. Ещё 15 мужчина надёжно спрятал в тайниках на улицах города.
Вопреки стараниям наркоторговца росгвардейцы сразу же вызвали полицию. Пойманный наркодилер и не думал сдаваться. Пока подкрепление добиралось до места происшествия, торговец смертью предлагал стражам порядка взятку в качестве двух импортных автомобилей и 500 тыс. рублей наличными.
Однако предприимчивого наркосбытчика всё равно задержала полиция. В следственном отделе ОМВД России по городу Сургуту возбудили против него уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Максимальное наказание по этой статье 20 лет лишения свободы.