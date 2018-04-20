В Самаре суд отправил телефонного мошенника в колонию строгого режима

В Промышленном районе Самары вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины, обвиняемого в совершении двух эпизодов телефонного мошенничества, с причинением значительного ущерба потерпевшмим, сообщает прокуратура самарской области.

В суде подсудимый вину признал полностью.

В ходе судебного следствия установлено, что 16 февраля 2017 года мужчина отправил смс-сообщение о блокировке банковской карты на номер телефона, принадлежащий ранее незнакомому жителю Рязанской области . Получив сообщение, абонент перезвонил на указанный номер. Злоумышленник ответил на звонок и, представившись сотрудником банка, сообщил звонившему, что его банковская карта заблокирована и для разблокировки необходимо через банкомат набрать комбинацию цифр. В результате владелец карты перевел на счет мошенника 67 500 рублей.

Аналогичным способом подсудимый получил от женщины сведения о номере банковской карты, сроке действия и трехзначном номере карты и, используя личный кабинет потерпевшей, похитил с ее счета 34 204 рубля.

Суд признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

Приговор в законную силу не вступил.