Ещё
В Самаре суд отправил телефонного мошенника в колонию строгого режима
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре суд отправил телефонного мошенника в колонию строгого режима 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Промышленном районе Самары вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины, обвиняемого в совершении двух эпизодов телефонного мошенничества, с причинением значительного ущерба потерпевшмим, сообщает прокуратура самарской области.
В суде подсудимый вину признал полностью.
В ходе судебного следствия установлено, что 16 февраля 2017 года мужчина отправил смс-сообщение о блокировке банковской карты на номер телефона, принадлежащий ранее незнакомому жителю Рязанской области. Получив сообщение, абонент перезвонил на указанный номер. Злоумышленник ответил на звонок и, представившись сотрудником банка, сообщил звонившему, что его банковская карта заблокирована и для разблокировки необходимо через банкомат набрать комбинацию цифр. В результате владелец карты перевел на счет мошенника 67 500 рублей.
Аналогичным способом подсудимый получил от женщины сведения о номере банковской карты, сроке действия и трехзначном номере карты и, используя личный кабинет потерпевшей, похитил с ее счета 34 204 рубля.
Суд признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
АиФ-Самара: последние новости
В Тольятти доцента университета, за 14 тыс. руб. закрыл академзадолженность В Самаре правоохранители пресекли план фанатов-экстремистов сорвать ЧМ-2018 В Самаре полицейские задержали воришку шоколада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание237
«Весь салон залит кровью»83
Турция вывела золотой запас из США222
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть40
Первый легальный бордель открывается в России355
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
00:38
Правило проката велосипеда изменится
Новости Москвы
01:20
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение