В Самаре суд отправил телефонного мошенника в колонию строгого режима 

В Промышленном районе Самары вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины, обвиняемого в совершении двух эпизодов телефонного мошенничества, с причинением значительного ущерба потерпевшмим, сообщает прокуратура самарской области.
В суде подсудимый вину признал полностью.
В ходе судебного следствия установлено, что 16 февраля 2017 года мужчина отправил смс-сообщение о блокировке банковской карты на номер телефона, принадлежащий ранее незнакомому жителю Рязанской области. Получив сообщение, абонент перезвонил на указанный номер. Злоумышленник ответил на звонок и, представившись сотрудником банка, сообщил звонившему, что его банковская карта заблокирована и для разблокировки необходимо через банкомат набрать комбинацию цифр. В результате владелец карты перевел на счет мошенника 67 500 рублей.
Аналогичным способом подсудимый получил от женщины сведения о номере банковской карты, сроке действия и трехзначном номере карты и, используя личный кабинет потерпевшей, похитил с ее счета 34 204 рубля.
Суд признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.