Охраннику за убийство пяти байкеров вынесли приговор

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор сотруднику ЧОП за убийство пяти байкеров

Верховный суд России оставил в силе пожизненный приговор сотруднику частного охранного предприятия Илье Асееву за убийство пятерых байкеров в Егорьевском районе Подмосковья . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Жалоба Асеева на приговор отклонена. Он признан законным и обоснованным и вступил в силу", — сказала собеседница агентства.

Ранее Мособлсуд назначил Асееву пожизненное лишение свободы, а также частично удовлетворил исковые требования семей погибших, обязав выплатить по 3 млн рублей каждой из них. Сумма удовлетворенного иска составила около 15 млн рублей. Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая 1 ноября 2017 года вынесла обвинительный вердикт, посчитав подсудимого не заслуживающим снисхождения. Сам Асеев свою вину не отрицает.

По версии следствия, вечером 8 мая 2016 года в деревне Челохово Егорьевского района Московской области возле заброшенного здания пивоваренного завода байкеры готовили концертную площадку для проведения мероприятия, посвященного окончанию мотопробега. Между байкерами и Асеевым произошел конфликт, после чего он сходил домой за охотничьим ружьем "Сайга", вернулся и застрелил пятерых мужчин. Свидетелями преступления стали две женщины, сопровождавшие мотоциклистов, но Асеев их не тронул. Он был задержан в тот же день.