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Свой Лас-Вегас организовали в Новосибирске 44 человека
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Свой Лас-Вегас организовали в Новосибирске 44 человека 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Как установило следствие, в августе 2015 года 43-летний главарь преступной группы поручил трем своим доверенным лицам арендовать через фиктивную фирму четыре помещения в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах Новосибирска. Там установили мебель, компьютерную технику и видеонаблюдение, провели интернет.
Те же лица наняли персонал и приобрели программы для ведения азартных игр. Помещения трех игорных клубов были разделены на два сектора. В первом устанавливался минимум оборудования для случайных клиентов, а во второе имели доступ только проверенные игроки. Причем на виду были установлены муляжи компьютеров, а картинку на мониторы давали другие, спрятанные компьютеры.
«Эта схема была придумана организатором преступного бизнеса с целью минимизации потерь при проведении контрольных мероприятий правоохранительными органами и изъятии техники», — пояснил представитель СУ СК РФ по региону Дмитрий Чечулин.
В июле 2016 года сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по НСО пресекли деятельность преступной группы. Они изъяли системные блоки, средства связи, черновую бухгалтерию, игровые серверы, видеорегистраторы, муляжи системных блоков и прочее, добавил представитель ГУ МВД по НСО Антон Сурнин.
Тем не менее, это не остановило некоторых азартных «бизнесменов». 38-летний делец, сплотив вокруг себя семерых подельников, запустил работу игрового клуба в Октябрьском районе. Его работу вновь пресекли стражи порядки в октябре 2016 года.
В отношении 44 граждан было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.171.2 УК РФ. При этом для одного участника преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с тем, что он дал изобличающие подельников показания. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает прокуратура Новосибирской области.
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