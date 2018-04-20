Свой Лас-Вегас организовали в Новосибирске 44 человека

Как установило следствие, в августе 2015 года 43-летний главарь преступной группы поручил трем своим доверенным лицам арендовать через фиктивную фирму четыре помещения в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах Новосибирска . Там установили мебель, компьютерную технику и видеонаблюдение, провели интернет.

Те же лица наняли персонал и приобрели программы для ведения азартных игр. Помещения трех игорных клубов были разделены на два сектора. В первом устанавливался минимум оборудования для случайных клиентов, а во второе имели доступ только проверенные игроки. Причем на виду были установлены муляжи компьютеров, а картинку на мониторы давали другие, спрятанные компьютеры.

В июле 2016 года сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по НСО пресекли деятельность преступной группы. Они изъяли системные блоки, средства связи, черновую бухгалтерию, игровые серверы, видеорегистраторы, муляжи системных блоков и прочее, добавил представитель ГУ МВД по НСО Антон Сурнин

Тем не менее, это не остановило некоторых азартных «бизнесменов». 38-летний делец, сплотив вокруг себя семерых подельников, запустил работу игрового клуба в Октябрьском районе. Его работу вновь пресекли стражи порядки в октябре 2016 года.