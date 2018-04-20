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Женщину задержали в Орехово‑Зуеве за убийство
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Женщину задержали в Орехово‑Зуеве за убийство 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Женщину задержали в подмосковном Орехово-Зуеве за убийство, совершенное в пьяной ссоре, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Он отметил, что 17 апреля в квартире во 2-м проезде Козлова в Орехово-Зуеве был обнаружен труп. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате колото-резаного ранения.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел знакомая жертвы 1972 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Преступление было совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Женщина задержана.
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