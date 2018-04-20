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Двух сотрудников электросетевой компании в Раменском районе обвинили во взяточничестве
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Двух сотрудников электросетевой компании в Раменском районе обвинили во взяточничестве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Раменском районе Подмосковья двум сотрудникам электросетевой компании предъявлено обвинение в получении взятки в размере 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
«Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области заместителю начальника Раменского РЭС ПАО МОЭСК и ведущему специалисту этого же учреждения предъявлено обвинение в получении взятки (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, с марта по апрель 2018 года у обвиняемых при обсуждении вопроса по обращению гражданина о повышении мощности электроснабжения к земельному участку, расположенному в городе Бронницы, возник умысел на получение взятки за совершение данных действий.
При этом указанный земельный участок выделен по госпрограмме многодетной семье, имеющей ребенка-инвалида. В результате обвиняемые предложили гражданину, действующему по доверенности в интересах владельца участка, передать им двумя частями деньги в размере 200 тысяч рублей в качестве вознаграждения.
«При получении второй части взятки в размере 100 тысяч рублей, из требуемых 200 тысяч рублей, 19 апреля 2018 года работники электросетевой компании были задержаны сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России «Раменское», — добавляется в сообщении.
К настоящему времени обвиняемые допрошены, проведен осмотр места происшествия, а также обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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