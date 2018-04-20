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Руководителя УК в Ногинске оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан
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Руководителя УК в Ногинске оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Ногинске по результатам прокурорской проверки к ответственности привлечен руководитель управляющей компании за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Ногинская городская прокуратура провела проверку по обращениям жильцов многоквартирных домов, находящихся в ведении общества с ограниченной ответственностью «УК „Дом — Сервис“.
»Проверка показала, что ответы 13 заявителям, обратившимся в управляющую компанию по вопросам ЖКХ, были направлены с нарушением установленного законом срока», — говорится в сообщении.
В этой связи Ногинская городская прокуратура возбудила в отношении генерального директора ООО «УК „Дом — Сервис“ дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59. КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений).
Генеральному директору прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
»Постановлениями мирового судьи 150 судебного участка Ногинского судебного района виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 65 тысяч рублей», — уточняется в сообщении.
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