Рязанскую автоколонну подозревают в растрате бюджетных денег

Во время оперативной работы сотрудники полиции выявили растрату бюджетных денег в сумме 83 тысячи рублей, совершенных должностным лицом администрации МУП «Рязанская автоколонна №1310», сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что преступления совершены путем составления фиктивного договора подряда на выполнение работ. В последующем деньги были растрачены на оплату административных штрафов, наложенных на руководителей автоколонны.

По данным фактам возбуждено пять уголовных дел по статье «Присвоение или растрата».

В настоящее время по делам проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Расследование уголовного дела взято прокуратурой района на контроль.