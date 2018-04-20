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Рязанскую автоколонну подозревают в растрате бюджетных денег
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Рязанскую автоколонну подозревают в растрате бюджетных денег 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Во время оперативной работы сотрудники полиции выявили растрату бюджетных денег в сумме 83 тысячи рублей, совершенных должностным лицом администрации МУП «Рязанская автоколонна №1310», сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Установлено, что преступления совершены путем составления фиктивного договора подряда на выполнение работ. В последующем деньги были растрачены на оплату административных штрафов, наложенных на руководителей автоколонны.
По данным фактам возбуждено пять уголовных дел по статье «Присвоение или растрата».
В настоящее время по делам проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
Расследование уголовного дела взято прокуратурой района на контроль.
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