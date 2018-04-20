Девочку под Саратовом изнасиловали в извращенной форме

Олегу Филиппову предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании 12-летней Насти Российской.

Напомним, на Пасху вечером 8 апреля девочка ушла к бабушке и не вернулась. После того, как школьница перестала выходить на связь, ее объявили в розыск.

Тело 12-летней Насти обнаружили спустя два дня на полпути к дому ее бабушки. Сотрудники МВД распространили фоторобот подозреваемого и вскоре стражи порядка задержали 25-летнего ранее судимого молодого человека.

Выяснилось, что Филиппов напал девочку и под угрозами увел ребенка к себе домой, где совершил изнасилование и, как уточняет следствие, «иные действия сексуального характера». Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник привел девочку на безлюдный участок, недалеко от кирпичного завода, где трижды ударил ножом ее в шею. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После чего, убийца спрятал тело ребенка в овраге, прикрыв ее сухими ветками и автомобильной покрышкой. Затем мужчина скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В настоящий момент Филиппову предъявлено обвинение по п. «в, к»ст. 105 ч. 2 УК РФ (убийство малолетней), п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения в отношении потерпевшей не достигшей 14-летнего возраста).