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В Петербурге разыскивают неизвестного, изнасиловавшего школьницу
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В Петербурге разыскивают неизвестного, изнасиловавшего школьницу 

360tv.ru 1 час назад
В правоохранительные органы Санкт‐Петербурга обратилась женщина. Она сообщила о том, что в 2017 году ее дочь‐подростка изнасиловал 20‐летний юноша в квартире в Адмиралтейском районе города. Об этом сообщил сайт Nation News.ru.
Происшествие произошло летом прошлого года, но матери стало известно об этом лишь сейчас. Все это время пострадавшая школьница боялась признаться родным в том, что с ней случилось.
Полицейские приступили к розыску подозреваемого.
В Пушкинском районе Подмосковья оперативники задержали 15‐летнего школьника, который надругался над одноклассником. Возбуждено уголовное дело.
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