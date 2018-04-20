В Петербурге разыскивают неизвестного, изнасиловавшего школьницу

правоохранительные органы Санкт‐Петербурга обратилась женщина. Она сообщила о том, что в 2017 году ее дочь‐подростка изнасиловал 20‐летний юноша в квартире в Адмиралтейском районе города. Об этом сообщил сайт Nation News.ru.

Происшествие произошло летом прошлого года, но матери стало известно об этом лишь сейчас. Все это время пострадавшая школьница боялась признаться родным в том, что с ней случилось.

Полицейские приступили к розыску подозреваемого.