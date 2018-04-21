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В запале ссоры женщина убила своего мужа в Череповце
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В запале ссоры женщина убила своего мужа в Череповце 

Вологда.рф 42 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Инцидент случился в декабре прошлого года. 40-летняя череповчанка судом признана виновной.
У семейной пары произошел конфликт. 39-летний муж в состоянии наркотического опьянения угрожал жене. Она пыталась остановить его словами, но потом взяла кухонный нож и ударила супруга в шею. Через несколько часов он скончался в больнице.
Женщина сама призналась в содеянном, написав явку с повинной. Ее признали виновной по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Череповчанка проведет в исправительной колонии четыре года.
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