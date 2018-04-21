В запале ссоры женщина убила своего мужа в Череповце

Инцидент случился в декабре прошлого года. 40-летняя череповчанка судом признана виновной.

У семейной пары произошел конфликт. 39-летний муж в состоянии наркотического опьянения угрожал жене. Она пыталась остановить его словами, но потом взяла кухонный нож и ударила супруга в шею. Через несколько часов он скончался в больнице.