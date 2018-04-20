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Неизвестный в районе Вешняки попытался взорвать банкомат и после неудачи скрылся
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Неизвестный в районе Вешняки попытался взорвать банкомат и после неудачи скрылся 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция разыскивает неизвестного, пытавшегося взорвать банкомат на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 19 апреля МВД поступила информация о повреждении банкомата на ул. Вешняковская. «Оперативники выяснили, что неизвестный попытался путем подрыва повредить устройство и похитить из него деньги, но потерпел неудачу и скрылся в неизвестном направлении», — сказал собеседник агентства.
Полицейские осмотрели место происшествия и обнаружили отпечатки предполагаемого преступника. По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем взрыва.
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