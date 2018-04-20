Неизвестный в районе Вешняки попытался взорвать банкомат и после неудачи скрылся

Вечером 19 апреля МВД поступила информация о повреждении банкомата на ул. Вешняковская. «Оперативники выяснили, что неизвестный попытался путем подрыва повредить устройство и похитить из него деньги, но потерпел неудачу и скрылся в неизвестном направлении», — сказал собеседник агентства.

Полицейские осмотрели место происшествия и обнаружили отпечатки предполагаемого преступника. По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем взрыва.