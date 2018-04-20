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Росгвардия прокомментировала спецоперацию по задержанию преступников под Краснодаром
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Росгвардия прокомментировала спецоперацию по задержанию преступников под Краснодаром 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 апреля — Новая Кубань. Сотрудники СОБРа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю оказали силовую поддержку сотрудникам регионального ГУ МВД России при задержании лиц по подозрению в совершении преступлений. Видео с места событий появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, как проходит процесс задержания водителя и пассажира отечественной легковушки, госномер Х864СР, 93 регион.
Об их личностях пока ничего не известно.
С целью блокировки транспортного средства, следовавшего по дороге в районе бывшего Елизаветинского поста, было применено оружие, произведены несколько выстрелов в воздух холостыми патронами. Об этом уточнили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Судя по кадрам, злоумышленники пытались оказать сопротивление, но не успели.
* Под Краснодаром прошла спецоперация по задержанию преступников
В ближайшее время в ГУ МВД России по региону прокомментируют к совершению какого преступления могут быть причастны задержанные.
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