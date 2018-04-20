Росгвардия прокомментировала спецоперацию по задержанию преступников под Краснодаром

На кадрах видно, как проходит процесс задержания водителя и пассажира отечественной легковушки, госномер Х864СР, 93 регион.

Об их личностях пока ничего не известно.

С целью блокировки транспортного средства, следовавшего по дороге в районе бывшего Елизаветинского поста, было применено оружие, произведены несколько выстрелов в воздух холостыми патронами. Об этом уточнили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Судя по кадрам, злоумышленники пытались оказать сопротивление, но не успели.

* Под Краснодаром прошла спецоперация по задержанию преступников

В ближайшее время в ГУ МВД России по региону прокомментируют к совершению какого преступления могут быть причастны задержанные.