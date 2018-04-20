Саратовские следователи задержали убийцу и насильника 12‐летней девочки 

Жителю Красноармейска Саратовской области предъявили обвинение в убийстве 12‐летней девочки. Кроме того, злодей надругался над ребенком. Об этом сообщил Telegram‐канал Следком.
Как установило следствие, 8 апреля, пьяный 25-летний мужчина, угрожая привел ребенка к себе домой.
Источник фото: Telegram-канал Следком
Он изнасиловал девочку, вывел ее на пустырь и нанес несколько ударов ножом.
Источник фото: Telegram-канал Следком
17 апреля московские полицейские получили заявление от 34-летней женщины о том, что знакомый изнасиловал ее пятилетнюю дочь в квартире на севере Москвы. Негодяем оказался 25-летний молодой человек, который живет в Санкт-Петербурге.