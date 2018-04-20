Саратовские следователи задержали убийцу и насильника 12‐летней девочки

Жителю Красноармейска Саратовской области предъявили обвинение в убийстве 12‐летней девочки. Кроме того, злодей надругался над ребенком. Об этом сообщил Telegram‐канал Следком.

Как установило следствие, 8 апреля, пьяный 25-летний мужчина, угрожая привел ребенка к себе домой.

Он изнасиловал девочку, вывел ее на пустырь и нанес несколько ударов ножом.

Источник фото: Telegram-канал Следком