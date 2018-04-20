Ирония судьбы по-рыбински: мужчина перепутал дома и уснул в чужой квартире

Разыскивая свою жену, мужчина залез в квартиру своей знакомой. Женщина так напугалась и разозлилась, что написала на приятеля заявление. Теперь в отношении 29-летнего жителя Рыбинска возбудили уголовное дело.

18 апреля вечером мужчина, находясь в посёлке Песочное, так напился, что потерял из виду свою жену. Он стал искать её и, перепутав дома, залез в окно дома своей приятельницы. Видимо, и обстановка в гостях была такая же, как дома. Мужчина успел полакомиться вкусненьким и прилёг поспать. Но закончилось всё не так радужно, как в известной советской комедии. Вместо любовного романа — судебные разбирательства. Вернувшись домой и увидев постороннего человека, женщина позвонила в полицию.