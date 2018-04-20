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Ирония судьбы по-рыбински: мужчина перепутал дома и уснул в чужой квартире
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Ирония судьбы по-рыбински: мужчина перепутал дома и уснул в чужой квартире 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Разыскивая свою жену, мужчина залез в квартиру своей знакомой. Женщина так напугалась и разозлилась, что написала на приятеля заявление. Теперь в отношении 29-летнего жителя Рыбинска возбудили уголовное дело.
18 апреля вечером мужчина, находясь в посёлке Песочное, так напился, что потерял из виду свою жену. Он стал искать её и, перепутав дома, залез в окно дома своей приятельницы. Видимо, и обстановка в гостях была такая же, как дома. Мужчина успел полакомиться вкусненьким и прилёг поспать. Но закончилось всё не так радужно, как в известной советской комедии. Вместо любовного романа — судебные разбирательства. Вернувшись домой и увидев постороннего человека, женщина позвонила в полицию.
— Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Максимальное наказание — исправительные работы на срок до одного года, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
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