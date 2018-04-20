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В Тамбове полицейский продавал информацию об умерших ритуальной фирме
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В Тамбове полицейский продавал информацию об умерших ритуальной фирме 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Тамбовской области будут судить бывшего сотрудника дежурной части отдела полиции №2 за продажу информации об умерших ритуальной фирме.
Полицейский за деньги рассказывал о новых трупах и месте их нахождения. Сотрудники ритуальной конторы тут же находили родственников умерших и уговаривали их заключить договор на их услуги. По данным следователей, страж порядка брал по три тысячи за каждого умершего.
По информации пресс-службы СК РФ по региону, дело заведено по статье «Получение взятки». Чуть меньше чем за год экс-полицейский заработал таким образом 30 тысяч рублей.
«Данная преступная схема была выявлена при участии сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ России. Также рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности представителя ритуальной компании, который ранее уже был осужден за дачу взяток должностным лицам», — прокомментировали в пресс-службе СК РФ по Тамбовской области.
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