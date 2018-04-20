В Тамбове полицейский продавал информацию об умерших ритуальной фирме

Тамбовской области будут судить бывшего сотрудника дежурной части отдела полиции №2 за продажу информации об умерших ритуальной фирме.

Полицейский за деньги рассказывал о новых трупах и месте их нахождения. Сотрудники ритуальной конторы тут же находили родственников умерших и уговаривали их заключить договор на их услуги. По данным следователей, страж порядка брал по три тысячи за каждого умершего.

По информации пресс-службы СК РФ по региону, дело заведено по статье «Получение взятки». Чуть меньше чем за год экс-полицейский заработал таким образом 30 тысяч рублей.