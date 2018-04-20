Дагестанского командира обязали выплатить 400 тыс. за нарушение закона

Дагестанского командира обязали выплатить 400 тыс. за нарушение законаАртему Гришакину, командиру танкового батальона в Буйнакске, выписали штраф размером в 400тыс. рублей за совершенное преступление.

Гришакин принял денежное вознаграждение за незаконное освобождение сослуживцев от выполнения обязанностей военной службы. Долю полученных денег командир расходовал на новые аккумуляторные батареи для военной техники танкового батальона, а остальную оставил себе.