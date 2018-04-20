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Сургутский инспектор пойдет под суд за взятку
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Сургутский инспектор пойдет под суд за взятку 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД по Сургутскому району, которого подозревают в получении взятки.
По информации, которую сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в течение года подозреваемый получал от гражданина незаконное денежное вознаграждение за беспрепятственный проезд крупногабаритной техники по участку дороги от Сургута до Когалыма.
В связи с этим, в отношении сотрудника полиции было возбуждено дело по статье УК РФ «Получение взятки за незаконные действия». В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
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