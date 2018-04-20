Сургутский инспектор пойдет под суд за взятку 

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Бывшего челябинского силовика выпустили из СИЗО домой

Суд отправил под домашний арест первого замглавы Еткульского района

Бывший сити-менеджер Нижнего отреагировал на сообщения о его уголовном деле