Сургутский инспектор пойдет под суд за взятку 

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД по Сургутскому району, которого подозревают в получении взятки.
По информации, которую сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в течение года подозреваемый получал от гражданина незаконное денежное вознаграждение за беспрепятственный проезд крупногабаритной техники по участку дороги от Сургута до Когалыма.
В связи с этим, в отношении сотрудника полиции было возбуждено дело по статье УК РФ «Получение взятки за незаконные действия». В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.