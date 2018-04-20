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Неизвестный ранил мужчину в автосервисе на юго‑востоке Москвы
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Неизвестный ранил мужчину в автосервисе на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Злоумышленник ранил в живот своего оппонента в автосервисе на улице Нижние Поля в столице, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«Примерно в 14:00 18 апреля в автосервисе по адресу: улица Нижние Поля, дом 29, неизвестный предметом, похожим на нож, нанес удар в область живота пострадавшему 1982 года рождения, который с ножевым ранением брюшной полости госпитализирован в медучреждение», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.
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