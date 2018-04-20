Более 7 млн руб украли у гендиректора компании в центре Москвы

По его словам, гендиректор одной из компаний 18 апреля сообщил об обнаружении отсутствия денежных средств в сейфе этой организации, расположенной по адресу: Москва, улица Нижегородская, дом 8.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период 25 декабря 2015 года до 6 декабря 2017 года неизвестный путем свободного доступа из сейфа, расположенного в помещении указанного ООО по адресу: Москва, улица Нижегородская, дом 8, совершил кражу принадлежащих гендиректору 7,193 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.