Более 7 млн руб украли у гендиректора компании в центре Москвы 

Неизвестный похитил более 7 миллионов рублей, принадлежащих гендиректору столичной компании, из сейфа в здании на Нижегородской улице, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, гендиректор одной из компаний 18 апреля сообщил об обнаружении отсутствия денежных средств в сейфе этой организации, расположенной по адресу: Москва, улица Нижегородская, дом 8.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период 25 декабря 2015 года до 6 декабря 2017 года неизвестный путем свободного доступа из сейфа, расположенного в помещении указанного ООО по адресу: Москва, улица Нижегородская, дом 8, совершил кражу принадлежащих гендиректору 7,193 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.