Сначала любил, потом ограбил житель Сочи девушку из краевого центра 

В дежурную часть отдела полиции микрорайона Юбилейного обратилась жительница бульвара Клары Лучко. Она заявила о краже. Полицейские установили, что девушка на несколько дней уехала из Краснодара, а вернувшись, обнаружила пропажу вещей и телевизора стоимостью 10 000 рублей.
Следственно-оперативная группа не обнаружила на месте следов взлома входной двери.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка выяснили, что накануне своего отъезда девушка рассталась с молодым человеком — 31-летним уроженцем города Сочи. Они проживали вместе некоторое время. Сотрудники уголовного розыска нашли возможного подозреваемого, и тот признался, что во время разрыва отношений сделал дубликат ключей от входной двери квартиры экс-возлюбленной. Когда она уехала, забрал свои вещи и ее телевизор. Технику он успел продать, деньги потратил на алкоголь. Известно, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков.
Расследование уголовного дела продолжается, злоумышленнику грозит срок до 6 лет лишения свободы.