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Полиция Москвы просит арестовать обвиняемого в краже сурдокамеры советских космонавтов
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Полиция Москвы просит арестовать обвиняемого в краже сурдокамеры советских космонавтов 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские ходатайствуют перед Хорошевским судом Москвы об аресте Владимира Аникина, обвиняемого в краже сурдокамеры, в которой, возможно, тренировался Юрий Гагарин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Поступил материал по ходатайству следователя ОМВД России по району Строгино г. Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аникина Владимира Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 158 УК РФ", — сказала представитель суда, уточнив, что, по версии обвинения, он похитил сурдокамеру, принадлежащую ГБУК г. Москвы «Мемориальный музей космонавтики».
Ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Моске сообщили о задержании 29-летнего жителя Мурманской области, который подозревается в краже музейного экспоната с открытой автостоянки на северо-западе Москвы. Сурдокамеру похитили с предприятия, где проводилась экспертиза с целью выяснения, та ли это сурдокамера, в которой тренировался Гагарин. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
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