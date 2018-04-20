Полиция Москвы просит арестовать обвиняемого в краже сурдокамеры советских космонавтов 

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Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор сотруднику ЧОП за убийство пяти байкеров

Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских

Череп человека найден в колодце в парке "Покровское- Стрешнево" в Москве