В Приамье осудили мужчину, ударившего своего сына ножом в живот

Жителя Гайнского района осудили за то, что ударил ножом в живот собственного сына.

ЧП произошло в деревне Данилово. В тот день в доме было застолье, во время которого употребляли спиртные напитки. В разгар веселья произошла ссора, и один из её участников схватил нож и ударил им в живот своего сына. Этим он нанёс его здоровью тяжкий вред.

32-летнего потерпевшего госпитализировали. В скором времени сотрудники полиции задержали злоумышленника, который затем признался в совершённом преступлении.