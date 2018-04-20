В Приамье осудили мужчину, ударившего своего сына ножом в живот 

Жителя Гайнского района осудили за то, что ударил ножом в живот собственного сына.
ЧП произошло в деревне Данилово. В тот день в доме было застолье, во время которого употребляли спиртные напитки. В разгар веселья произошла ссора, и один из её участников схватил нож и ударил им в живот своего сына. Этим он нанёс его здоровью тяжкий вред.
32-летнего потерпевшего госпитализировали. В скором времени сотрудники полиции задержали злоумышленника, который затем признался в совершённом преступлении.
«Суд назначил 61-летнему виновному наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.