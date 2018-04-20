У бывшего дагестанского чиновника в Москве угнали Lexus за 6,5 млн рублей

Москве неизвестные похитили автомобиль экс-заместителя постпреда республики Дагестан при президенте РФ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию 19 апреля обратился 68-летний Вали-Магомед Магатаев, ранее занимавший должность заместителя постоянного представительства Республики Дагестан при президенте России, а сейчас являющийся предпринимателем.

"Мужчина сообщил, что на ул. Минская неизвестный тайно похитил его автомобиль Lexus LX 570, после чего скрылся. Материальный ущерб составил более 6,5 млн руб. ", — сказал источник.