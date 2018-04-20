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У бывшего дагестанского чиновника в Москве угнали Lexus за 6,5 млн рублей
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У бывшего дагестанского чиновника в Москве угнали Lexus за 6,5 млн рублей 

Газета.Ru 2 часа назад
В Москве неизвестные похитили автомобиль экс-заместителя постпреда республики Дагестан при президенте РФ. Об  этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в полицию 19 апреля обратился 68-летний Вали-Магомед Магатаев, ранее занимавший должность заместителя постоянного представительства Республики Дагестан при президенте России, а сейчас являющийся предпринимателем.
"Мужчина сообщил, что на ул. Минская неизвестный тайно похитил его автомобиль Lexus LX 570, после чего скрылся. Материальный ущерб составил более 6,5 млн руб. ", — сказал источник.
Машина оборудована сигнализацией и застрахована. В столичном управлении МВД по факту кражи в особо крупном размере возбудили уголовное дело, ведется розыск преступника и машины.
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